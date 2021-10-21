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ضبط 67 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات بدون بيانات

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ضبط 67 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ضبط 67 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات بدون بيانات

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ضبط رجال مباحث بالمنوفية 67 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى – 2 طن ملح سياحات غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية مستلزمات إنتاج" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص

المصرى اليوم

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