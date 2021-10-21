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«تضامن البرلمان»: إنعقاد قمة المناخ في القاهرة تقدير كبير لمصر

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«تضامن البرلمان»: إنعقاد قمة المناخ في القاهرة تقدير كبير لمصر «تضامن البرلمان»: إنعقاد قمة المناخ في القاهرة تقدير كبير لمصر

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اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اختيار لاستضافة قمة المناخ الـ 27 بأنه دليل قاطع على التقدير العالمى الكبير لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وفيما يتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية بصفة خاصة
وقال «المير» في بيان له اصدره اليوم إن مصر في عهد الرئيس السيسى اصبحت واحدة من اهم الدول الفاعلة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم ولذلك قرر المجتمع الدولى استضافة مصر لقمة المناخ ال 27 خاصة بعد ان اصبحت قضية تغير المناخ واحدة من اهم القضايا الرئيسية التي تواجه البشرية وتحظى باهتمام عالمى كبير اضافة إلى الرئيس السيسى كانت له رؤيته الثاقبة تجاه هذه القضية أمام جميع المنتديات والفعاليات الدولية والتى تحتم على المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله التنسيق والتعاون الحقيقية لمواجهة الاثار السلبية والخطيرة للتغيرات المناخية .

وأكد النائب حسن المير على الأهمية الكبيرة لانعقاد هذه القمة العالمية بالقاهرة خاصة ان منطقة المتوسط واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية اضافة إلى أن هناك دراسة حول التغير المناخي في الأورومتوسط شارك فيها أكثر من 100 باحث حول العالم وأكدت الدراسة أن نسبة درجات الحرارة ترتفع بنسبة 20% أكثر من باقي المناطق في العالم موضحاً أهمية انعقاد قمة المناخ العالمية ال 27 بمصر لمواجهة جميع التأثيرات السلبية على منطقة المتوسط والعالم كله .

المصرى اليوم

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