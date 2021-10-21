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2000 بعثة و5 آلاف مشارك في مستقبل الاستثمار

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2000 بعثة و5 آلاف مشارك في مستقبل الاستثمار 2000 بعثة و5 آلاف مشارك في مستقبل الاستثمار
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد اتياس أن النسخة الخامسة للمبادرة التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" ستجمع أكثر من 2000 بعثة, و5 آلاف مشارك بسبب المحدوديات والقيود.

وبين ريتشارد اتياس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم , في مركز مؤتمرات وكالة الأنباء بمشاركة الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة راكان طرابزوني، ومدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي، وأدار الحوار ريما المديرس، أن النسخة الخامسة ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة, والتعليم, والصحة العامة, والمساواة بين الجنسين, ومحاربة الفقر خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

وقال :" نسبة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في أفريقيا 1%, ويجلب ذلك الشعور بالندم، ويجب أن نكون كرماء ومتشاركين وشموليين وهذه التوجيهات التي حصلنا عليها من القيادة عندما أنشأنا المؤسسة".

ونوه برؤية المملكة 2030, ومجتمعها الحيوي من خلال تمكين الشباب والفتيات وأثرها الإيجابي على الإنسانية.

وبين ريتشارد أن القطاعات بجميع أنواعها بدأت بالعمل بشكل طبيعي بعد جائحة كورونا، وجميع القطاعات بحاجة إلى الاستدامة كونها من أهم العوامل، من خلال الاستثمار في الإنسانية، مؤكدًا أن برنامج المؤسسة يحث على ذلك.


الوطن السعودية

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