وفاة بائع إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بالشرقية

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توفي بائع فاكهة متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء اصطدام سيارة به داخل سوق أحدي القري التابعة لدائرة كفر صقر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول «ر. م. ر» 45 عاما، بائع فاكهة، مقيم بدائرة مركز الإبراهيمية، مصابا بكسور وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى،وتوفى بعد 24 ساعة متأثرا بإصابته .



واتهمت أسرته أحد الباعة الجائلين بالتسبب في وفاته دهسا بسوق أحدي القري التابعة لمركز كفر صقر، على إثر مشادات بينهما في السوق.



تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعى، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بمعرفة أحمد عبدالخالق، مدير نيابة كفر صقر العامة، بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.