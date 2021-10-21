★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، توقيع عقد الاستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، من خلال منحة مخصصة من جانب الإتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مشروع تنقية وتطهير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ضمن مكون المخلفات الصلبة.

وقع على العقد من جانب الوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وأندروا ويتمنت مدير المجموعة الاستشارية للموارد والمخلفات (Raw group)، وبحضور وفد من مفوضية الإتحاد الأوروبي برئاسة إبراهيم لافيا الوزير المفوض ومدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، ومصطفى أسعد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكريستوفر ايدج استشاري دعم التنفيذ لمشروع كيتشنر، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات، والدكتورة ناهد اسكندر مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن توقيع هذا العقد يأتي كجزء من المنحة المقدمة من الإتحاد الاوروبي لدعم المشروع والتى تبلغ قيمتها نحو ٨ ملايين يورو، مشيدا بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدعم المستمر الذي يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الادارية والاقتصادية.

وأكد «شعراوي»، مواصلة الوزارة لجهودها لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي، ويخص مكون المخلفات الصلبة والذي تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو، ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه.

وأضاف أن المنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي تهدف إلى وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات الدقهليه والغربية وكفر الشيخ، ويشمل هذا النظام كلا من نظم الجمع ومحطات النقل والفرز وإعادة تدوير المخلفات، ومحطات المعالجة النهائية، مضيفاً أن هناك وحدتين لإدارة المخلفات بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ،وسيتم إنشاء وحدة بالدقهلية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الإعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.

من جانبه، أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الإتحاد الاوروبي بالقاهرة، على التعاون الوثيق والبناء بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الناجح والفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وتابع السفير كريستيان برجر: «يسعدنا الإنتهاء من توقيع عقد الإستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لادارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية بمنحة ممولة من الإتحاد الأوروبى بما يسهم في الإرتقاء بمنظومة النظافة وخفض التلوث وتحسين الصحة العامة بالمحافظة».

وأضاف السفير، إننا فخورون بالعمل مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم هذا القطاع المهم بالنظر إلى أثره الاجتماعي والإقتصادي المهم على المجتمعات المحيطة، مشيرا إلي أن أحد أهم هذه الآثار هو الإرتقاء بمستويات الصحة عامة والنظافة لصالح المستفيدين المباشرين وهم سكان تلك المنطقه، مما يساهم في توفير جودة حياة أفضل.

وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقد استشاري بناء قدرات وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية مع المجموعة الاستشارية RAW GROUP

وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقد استشاري بناء قدرات وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية مع المجموعة الاستشارية RAW GROUP

وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقد استشاري بناء قدرات وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية مع المجموعة الاستشارية RAW GROUP

وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقد استشاري بناء قدرات وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية مع المجموعة الاستشارية RAW GROUP