ضبط المتهمين بسرقة خزينتين بداخلها اموال وشيكات

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية من مالكة شركة شحن كائنة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة 2خزينة من داخل الشركة

بالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشركة من الخارج وكذا كسر بباب مكتب الحسابات وبسؤال مالكة الشركة قررت بسرقة (2خزينة حديدية من داخل المكتب المُشار إليه ، وأضافت أن الخزينة الأولى كان بداخلها "مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" والخزينة الثانية بداخلها "شيكات بنكية - دفاتر شيكات بنكية - بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة"

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، أحدهما "عامل بذات الشركة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة مُستغلان عمل أحدهما بالشركة وسابقة علمه بوجود مبالغ مالية داخل الخزينتين وكذا مواعيد حضور وإنصراف العاملين بالشركة ، وأضافا بتوجهما للشركة عقب إنصراف العاملين بها وكسر باب الشركة الخارجى وسرقة الخزينتين