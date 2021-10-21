«عربية النواب»: قرار تعيين القاضيات جاء تفعيلا لأحكام الدستور

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تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالتهنئة إلى القاضيات الجديدات اللاتى التحقن بمجلس الدولة وقمن بحلف اليمين الدستورية في حضور رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.

ووجه «أباظة» في بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للمراة المصرية، وتعيينها قاضية بمجلس الدولة وذلك بعد 72 عاما على إنشاء مجلس الدولة دون تعيين به للمرأة، مؤكداً أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى في عهد الرئيس السيسى

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للمرأة المصرية التي اعتلت العديد من المناصب القيادية داخل مختلف مؤسسات الدولة وحققت نجاحات كبيرة لتؤكد للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية أنها كانت على مستوى المسئولية وتستحق ثقة الرئيس السيسى فيها مشيداً بتأكيد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بأن القاضيات الجديدات إضافة للعمل القضائي

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بأن قرار تعيين القاضيات بالمجلس جاء تفعيلًا وتنفيذًا لأحكام دستور 2014، حيث نص الدستور صراحة على تمكين المرأة من التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.

وتأكيده أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى تفعيل نص الدستور وأفصح في رغبة رئاسية وتوجيه رئاسي عن ضرورة مشاركة المرأة في القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما تم بالفعل مؤكداً ثقته التامة في قدرة القاضيات الجديدات بمجلس الدولة على تحقيق النجاح داخل هذه المؤسسة القضائية العريقة حامية الحقوق والحريات