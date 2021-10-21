كشف ملابسات العثور على جثة إحدى السيدات بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة

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كشفت اجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بأنه عقب عودته من عمله عثر على جُثة زوجته بالمنزل وبها طعنات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق زوجها ،"عاطل "

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات عائلية بينهم ولدى قيامه بمعاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية وقامت المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب فقام بالإعتداء عليها مستخدماً سلاح أبيض "سكين" حصل عليه من المطبخ، مما أدى إلى وفاتها.