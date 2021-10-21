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نائبه: حلف القاضيات اليمين الدستوري في مجلس الدولة كسر للعادات والتقاليد المقيده للمرأة

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نائبه: حلف القاضيات اليمين الدستوري في مجلس الدولة كسر للعادات والتقاليد المقيده للمرأة نائبه: حلف القاضيات اليمين الدستوري في مجلس الدولة كسر للعادات والتقاليد المقيده للمرأة

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قالت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن حلف المرأة المصرية اليمين الدستور في مجلس الدولة كقاضية، كسر الكثير من العادات والقيود التي كانت موجودة في غير محلها لتحجيم وعرقلة المرأة، مشيرة إلى أن العمل بمجلس الدولة والنيابة العامة كانت مقصورة على الرجال فقط ولكن هذا لا يليق بدولة رائدة مثل الدولة المصرية.

وأشارت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أن منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، وهو يحرص على تحطيم الحواجز التي استمرت لمدة 72 عاما في إبعاد المرأة المصرية عن المناصب المهمة في مجلس الدولة والنيابة العامة، حيث مهد الطريق لتمكين النساء في مجال القضاء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حظيت في عصرها الذهبي بالكثير من المكاسب والإنجازات والقرارات والقوانين التي تدعمها في ظل اهتمام الرئيس السيسي والدولة بها والعمل على تمكينها في مختلف المجالات، وحلفها اليمين الدستوري في مجلس الدولة انتصار لها.

المصرى اليوم

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