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«بن عيسى»: نتضامن مع سوريا لمقاومة الإرهاب الذي يهددها

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«بن عيسى»: نتضامن مع سوريا لمقاومة الإرهاب الذي يهددها «بن عيسى»: نتضامن مع سوريا لمقاومة الإرهاب الذي يهددها

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قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، انها تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة مبيت، بالعاصمة السورية دمشق، بعبوتين ناسفتين؛ وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

وقال المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في بيان صحفي له: «إننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي المشين، فإننا نعرب للجمهورية العربية السورية شعبًا، وحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة».

وأكد «بن عيسى»، على تضامن اتحاد المحامين العرب مع سوريا ووقوفه معها في مقاومة الإرهاب وكل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

المصرى اليوم

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