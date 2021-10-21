شوبير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن القائمة النهائية لمحمود الخطيب، في انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«‏القايمة النهائية المتوقعة للكابتن محمود الخطيب.. محمود الخطيب رئيسا، العامري فاروق نائبًا للرئيس، خالد مرتجي أمين صندوق».

وأضاف: «العضوية، طارق قنديل، دكتور محمد شوقي، محمد الدماطي، دكتور مهند مجدي، محمد الغزاوي، خالد عبدالقادر، المفاجأة دخول حسام غالي، محمد الحارجي، مي عاطف».

‏وأشار أحمد شوبير، إلى ان خالد الدرندلي سيتقدم بالترشح مستقلا على منصب أمين الصندوق.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن في اجتماعه الأخير انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة، حيث تم إخطار الجهة الإدارية بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.