أخبار عاجلة

«لم يذهبوا إلى ملعب برج العرب».. أحمد سمير فرج يهاجم لاعبي الإسماعيلي -
"المعلمي" يلتقي الممثلة الدائمة لبالاو.. ويبحثان آفاق التعاون بين البلدين -
مدير "مدني مكة" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد "العصيمي" -
شرطة جازان تطيح بمواطن ومخالفين لأمن الحدود ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي -
بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس -
«الداخلية» تكشف جبروت امرأة أجنبية بـ6 أكتوبر.. وتستجيب لاستغاثة المجني عليه (التفاصيل) -
الحبس 3 سنوات لـ محمد سمير طليق الإعلامية إيمان أبو طالب بتهمة تبديد منقولات -
قرداحي ناكرا للجميل ومزمارا لإيران -
تقلبات الجو وعودة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 2 نوفمبر -
الست نعمة تعمل بـ«ورشة حدادة» وتنفق على 3 أبناء.. وزوجها: «هي معلمتي» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شوبير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

Print
شوبير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي شوبير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن القائمة النهائية لمحمود الخطيب، في انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«‏القايمة النهائية المتوقعة للكابتن محمود الخطيب.. محمود الخطيب رئيسا، العامري فاروق نائبًا للرئيس، خالد مرتجي أمين صندوق».

وأضاف: «العضوية، طارق قنديل، دكتور محمد شوقي، محمد الدماطي، دكتور مهند مجدي، محمد الغزاوي، خالد عبدالقادر، المفاجأة دخول حسام غالي، محمد الحارجي، مي عاطف».

‏وأشار أحمد شوبير، إلى ان خالد الدرندلي سيتقدم بالترشح مستقلا على منصب أمين الصندوق.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن في اجتماعه الأخير انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة، حيث تم إخطار الجهة الإدارية بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة»

محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة»

أحمد دياب: اتفقنا مع الأندية على جدولة المستحقات

أحمد دياب: اتفقنا مع الأندية على جدولة المستحقات

أحمد عباس يكشف كواليس إعارة محمود شبانة من الزمالك إلى المريخ السوداني

أحمد عباس يكشف كواليس إعارة محمود شبانة من الزمالك إلى المريخ السوداني

لاعب الإسماعيلي السابق: «الحمد لله خسرنا 4 بس من الأهلي»

لاعب الإسماعيلي السابق: «الحمد لله خسرنا 4 بس من الأهلي»