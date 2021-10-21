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مصطفى فتحي يكشف موقفه من تجديد عقده مع

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مصطفى فتحي يكشف موقفه من تجديد عقده مع الزمالك مصطفى فتحي يكشف موقفه من تجديد عقده مع

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كشف مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة لكرة القدم بنادي ، عن موقفه من من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد مصطفى فتحي، مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع لناديه.

وقال مصطفى فتحي، في تصريحات تليفزيونية :«لا توجد أي مشاكل بيني وبين مسؤولي نادي الزمالك، بشأن تجديد عقدي مع القلعة البيضاء»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «أنا تحت أمر نادي الزمالك، وأكيد سأجدد تعاقدي مع النادي في الفترة المقبلة، لأنني أحد أبناء النادي».

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا، عاد لصفوف الزمالك في نهاية الموسم الماضي بعد نهاية إعارته مع نادي سموحة، الذي تألق بين صفوف، حيث نجح في إحراز 17 هدفًا وصنع 6 أهداف.

المصرى اليوم

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