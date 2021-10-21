تفاصيل أكبر جلسة مصالحة ثأرية بين عائلتي آل عايد وآل بكار جنوب الأقصر

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«لم يذهبوا إلى ملعب برج العرب».. أحمد سمير فرج يهاجم لاعبي الإسماعيلي
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:00 صباحاً
"المعلمي" يلتقي الممثلة الدائمة لبالاو.. ويبحثان آفاق التعاون بين البلدين
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
مدير "مدني مكة" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد "العصيمي"
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
شرطة جازان تطيح بمواطن ومخالفين لأمن الحدود ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ يرمي بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
«الداخلية» تكشف جبروت امرأة أجنبية بـ6 أكتوبر.. وتستجيب لاستغاثة المجني عليه (التفاصيل)
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:46 صباحاً
الحبس 3 سنوات لـ محمد سمير طليق الإعلامية إيمان أبو طالب بتهمة تبديد منقولات
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:46 صباحاً
قرداحي ناكرا للجميل ومزمارا لإيران
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:39 صباحاً
تقلبات الجو وعودة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 2 نوفمبر
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:32 صباحاً
الست نعمة تعمل بـ«ورشة حدادة» وتنفق على 3 أبناء.. وزوجها: «هي معلمتي» (صور)
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
تفاصيل أكبر جلسة مصالحة ثأرية بين عائلتي آل عايد وآل بكار جنوب الأقصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 21 أكتوبر 2021 01:58 مساءً
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