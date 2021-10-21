لتركه السجل مفتوحا.. التحقيق مع مسؤول دفتر الحضور والانصراف بحدة صحية ببني سويف

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قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، إنه تلقى شكوى من أهالى قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا بسبب عدم انتظام أطباء الوحدة الصحية في الحضور، وتم تشكيل لجنة من ادارة المتابعة بإشراف الدكتور أشرف حماد مدير عام الإدارة، ببحثها ميدانياً وإعداد تقرير واف بنتائج الزيارة متضمنا الملاحظات ومقترحات الحلول والإجراءات الواجب تنفيذها حيالها واشترطت ان تكون عمل اللجنة مفاجىء لاطباء الوحدة الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة فاجئت الوحدة الصحية، وتابعت خلالها سير العمل بالوحدة الصحية، وتبين «يوم الزيارة» عدم وجود طبيين لانتدابهما للوحدات الصحية بالدير ونزلة خلف، كما تم مراجعة ثلاجة الاستقبال وتم التأكد من توافر الأمصال وأدوية الطوارئ، فيما تم رصد نقص في كميات محلول الملح،وأن كمية الأدوية الواردة لصيدلية الوحدة لا تتناسب مع عدد التذاكر المنصرفة في أيام توقيع الكشف.

وتم المرور على أقسام تنظيم الأسرة والرعاية والتطعيمات والمعمل، حيث تبين تواجد العاملين بتلك الأقسام وتوافر وسائل تنظيم الأسرة والتطعيمات وأجهزة المعمل تعمل بكفاءة ماعدا جهاز التقطير المياه يحتاج لحامل.

وتلاحظ أن سجل الحضور والانصراف مفتوح حتـى سـاعة الزيارة، وأثناء المرور بالوحدة تلاخظ بأنه يتم العمل داخل 5 غرف فقط بمبني الوحدة، وعدم استكمال بناء السور الخارجي للوحدة وبالاستفسار من العاملين بالوحدة فقد تبين تسليم الوحدة الصحية لمقاول لعمل ترميمات وحتى تاريخه لم يتم استلام الوحـدة مـن قبل مديرية الصحة لعدم استكمال بناء السور الخارجي للوحدة.

وقال المحافظ إنه كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم حيال السلبيات والملاحظات التي رصدها تقرير المتابعة الميدانية، والتي تضمنت التحقيق مع حالات الغياب بدون إذن أو سند ، مع التحقيـق مـع مـسـئول دفتر الحضـور والانصراف لتركـه السـجل مفتـوحا، ومراجعة عملية صرف الأدوية ومطابقتها مع التذاكر، والتوجيه بعمل حامل لتشغيل جهاز تقطير المياه بالوحدة وسرعة التنسيق مع رئيس المدينة لنهو مشكلة استكمال بناء السور الخارجي للوحـدة الصحية.