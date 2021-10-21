انعقاد المنتدى التعريفي الثاني للعاصمة الإدارية الجديدة في إمارة دبي على هامش «إكسبو دبي 2020»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وشركة الصفوة للتطوير العمرانى فى أولى ندوات القطاع العقارى فى الجناح المصرى ب اكسبو دبي 2020.

وعقدت الندوة يوم 13 أكتوبر 2021 تحت عنوان (العاصمة الادارية – الخدمات الذكية)

وترأس الندوة العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الادارية الجديدة والذى قام بشرح تفصيلى عن العاصمة الادارية الجديدة وشمل كيفية التخطيط للعاصمة الجديدة والخدمات المتوفرة بها بالاضافة الى موقعها الاستراتيجى بجمهورية مصر العربية.

كما تحدث العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى للعاصمة الادارية عن كيفية الاختيار لشركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD كأحد شركاء النجاح من بين اكثر من 400 مطور بالعاصمة الادارية الجديدة وان هذا الاختيار يتم طبقاً لمعايير اختيار الشركات الاكثر التزاماً بمعدلات الاداء وعدم وجود اى مشكلات لدى المطور سواء قانونية او مالية او بمعدلات التنفيذ حتى يمكن ان يقترن اسم المطور بأسم شركة العاصمة الادارية الجديدة.

وقام المهندس يامن محمد مدير ادارة التكنولوجيا بشركة العاصمة الادارية الجديدة بشرح الخدمات الذكية المتطورة القائمة بالمدينة وكيفية عملها لتقديم كافة التسهيلات على كافة القطاعات الحياتية والحكومية بالعاصمة الادارية.

وألقى الأستاذ رامى رشاد مدير قطاع المبيعات بشركة الصفوة للتطوير العمرانى كلمة الشركة بالنيابة عن الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس ادارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD معرباً عن سعادته البالغة بأشتراك الشركة فى الندوة وشرح كيفية تعاون الشركة كمطور من اوائل المطورين الذين تملكوا مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة لتحقيق اقصى مجهود ممكن لانجاح هذا المشروع القومى العملاق.

وعقدت شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUDتحت رعاية شركة العاصمة الادارية الجديدة ومشاركة العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى بأسم العاصمة المنتدى التعريفى الثانى للعاصمة الادارية بأمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة يوم 15 أكتوبر 2021 بفندق كراون بلازا.

وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD د. مدحت شلبي كلمته فى المنتدى معرباً عن ترحيبة وسعادتة للقاء الجالية المصرية بدولة الامارات العربية المتحدة وموضحاً ايمان الشركة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة منذ المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ عام 2015 الذى تم طرح الفكرة به من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية , كما اعرب عن حرص الشركة على ان تكون من أوائل الشركات التى تملكت مجموعه من المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بالطرح الاول للاراضى بمنطقة المستثمرين فى عام 2017.

كما قام العميد خالد الحسينى بشرح تفاصيل العاصمة الادارية للجالية المصرية بالامارات والرد على كافة تساؤلات الجالية المصرية وايضاح كافة الخدمات والطرق والاحياء السكنية والادارية والدبلوماسية فى العاصمة.

ويعد المنتدى التعريفى الثانى للعاصمة الادارية الجديدة ثانى منتدى تنظمه شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD تحت رعاية ومشاركة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية بعد ان نظمت شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD المنتدى الاول التعريفى للعاصمة الادارية عام 2019 فى العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النمساوية فيينا.

حيث لمست الشركة مدى اهتمام الجالية المصرية بالخارج بمشروع العاصمة الادارية الجديدة وتحمسهم الكبير لشراء وحدات بالمشروع القومى العملاق.

وقد جاءت الفكرة لعقد المنتديات التعريفية للعاصمة الادارية تماشياً مع مبادرة الدولة لتصدير العقار الى الخارج.

جدير بالذكر أن شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1996 وتمتلك 5 مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارت تتجاوز 11 مليار جنية مصرى كما تمتلك الشركة مجموعة متعددة من المشروعات القائمة وتحت الانشاء بمختلف مدن جمهورية مصر العربية مثل ( مدينة المنصورة الجديدة – مدينة المنصورة – مدينة العبور – مدينة دمياط الجديدة – مدينة رأس البر).

كما أن الشركة لديها 8 فروع داخل مصر و 4 فروع خارج مصر بدول (فرنسا – النمسا – ايطاليا – ألمانيا).

رقم التسجيل الضريبى : 197-719-474