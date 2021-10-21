تطور جديد في أزمة الخطيب الصحية.. استدعاء طاقم طبي لعلاج رئيس الأهلي

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يواصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً العلاج في إحدى المستشفيات الكبرى بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها فجر اليوم الخميس.

وكان محمود الخطيب قد تعرض لأزمة صحية عقب مشاركته في حفل النادي الأهلي لتكريم الرمزين حسن حمدي رئيس النادي السابق وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي أقيم بمعهد الموسيقى العربية.

وفي تطور جديد للأزمة الصحية التي تعرض لها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء أمس عقب مشاركته في احتفالية تكريم كلا من حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى، قامت إدارة المستشفى باستدعاء الدكتور أحمد فرهود والطاقم الطبي المعاون له من الإسكندرية صباح اليوم الخميس لفحص رئيس الأهلي ولمتابعة تطور حالة محمود الخطيب.

الجدير بالذكر إن الدكتور أحمد فرهود يشرف على الحالة الصحية لرئيس الأهلي منذ فترة بعدما أجرى في السابق إزالة ورم حميد من المخ.

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