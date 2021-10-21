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مدرب يكشف هدف الفراعنة عقب التقدم 4 مراكز في تصنيف فيفا

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مدرب المنتخب يكشف هدف الفراعنة عقب التقدم 4 مراكز في تصنيف فيفا مدرب يكشف هدف الفراعنة عقب التقدم 4 مراكز في تصنيف فيفا

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أعرب ضياء السيد مدرب الوطنى الأول لكرة القدم عن سعادته، لتقدم منتخب الفراعنة خلال التصنيف الشهري الجديد 4 مراكز.

وأكد أن تقدم المنتخب الوطنى خلال هذه الفترة يعد بشرة خير للجماهير المصرية خصوصا وأن الجهاز الفنى هدفه هو التأهل لمونديال قطر العام المقبل وليس تحسين مركزه فقط.

وقال مدرب المنتخب: هدف الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش هو احتلال منتخب قائمة الخمسة الكبار أفريقيا قبل قرعة الدور الثانى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف السيد: بدون أدنى شك أن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون المقبلتين سيدخل بالمنتخب ضمن قائمة الخمسة الكبار وهو ما نسعى لتحقيقه.

ومن المغروف أن المنتخب المصري يحتل المركز الـ48 عالميا قبل أن يرتقى 4 مراكز دفعة واحدة ليصل للمركز الـ44 عقب تحقيق الفوز في مباراتي ليبيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن صباح اليوم التصنيف الشهري للمنتخبات.

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وشهد التصنيف تقدم منتخب مصر والمغرب 4 مراكز، كما تقدم منتخب 7 مراكز واحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة على صعيد قارة آسيا.

المصرى اليوم

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