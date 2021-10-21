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أكد مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة اقلدم بنادي الزمالك، أنه استفاد كثيرًا من الفترة التي لعب فيها لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

وقال مصطفى فتحي، في تصريحات تليفزيوينة عبر فضائية «الزمالك»: «استفدت كثيرًا من تجربتي مع سموحة، حيث اكتشفت نفسي مع النادي السكندري، لعبت في أكثر من مركز في الخط الهجومي، أبرزها مركز رقم (10) والجناح، كما لعبت في بعض المباريات كمهاجم».

وأضاف: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تحدث معي عقب عودتي للفريق، وسألني عن المركز المفضل لي وقلت له (مش هتفرق معايا، مستعد ألعب في أي مركز)».

وأشار: «حزنت عندما أحرزت هدفًا مع سموحة في مرمى الزمالك وكنت سعيدً عندما فاز الفريق الأبيض في نهاية المباراة»، مضيفًا: «أنا كنت لاعبًا في سموحة، ونحن نعيش في عصر الاحتراف ويجب أن أخلص لنادي الذي ألعب له».