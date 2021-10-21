حقائق لا تعرفها عن عملة البيتكوين ..ستفاجئك

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بدأ الاعتماد العالمي للعملات الرقمية في العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 881%، وجاءت فيتنام والهند وباكستان في المراكز الأولي وفقًا لبيانات مؤشر تبني التشفير العالمي الذي يقوم بتصنيف نحو 154 دولة بناءً على عدة مقاييس متعددة منها حجم تداول التبادل من نظير إلى نظيربدلاً من إجمالي حجم المعاملات.

يعتبر الهدف من المؤشر هو معرفة مدي تبني تداول البيتكوين من قبل الأفراد العاديين، بالإضافة إلى الاهتمام بحالات الاستخدام التي تتعلق بالمعاملات والادخار، عوضًا عن التداول والمضاربة.

كان لوباء كوفيد 19 تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، فمع انتشار الفيروس في 188 دولة تم إغلاق عدد من الشركات وفقد الكثير من الناس وظائفهم، وقد أثر الفيروس بقوة على الشركات الصغيرة، وشعرت الشركات الكبيرة بالتأثير أيضًا، على خلفية حالة عدم اليقين التي أثارها فيروس كورونا، لمعت العملات الرقمية وحظيت البيتكوين والإيثريوم باهتمام كبير، حتى البنوك بدأت في شراء العملات المشفرة لأول مرة.

تقوم البنوك في الولايات المتحدة في الوقت الحالي بإنشاء أنظمتها الخاصة القائمة على البلوكشين بما في ذلك العملات الرقمية، لتمكين مدفوعات العملة الرقمية B2B بين عملائها، أيضًا، في أكتوبر 2020 أعلنت شركة المدفوعات العملاقةPayPal أن عملائها سيكونون قادرين على شراء وبيع والاحتفاظ بعملات البيتكوين والعملات الرقمية من خلال استخدام منصاتPayPal الخاصة بهم، مما يسمح للعملاء بشراء أشياء من 26 مليون بائع نشطين على PayPal، في عام 2021 تخطط PayPalللسماح باستخدام العملة الرقمية كمصدر تمويل.

فرص نمو كبيرة في الأسواق الناشئة والمتقدمة

من المتوقع أن توفر الاقتصادات الناشئة (مثل الهند والصين والبرازيل) والدول المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان) فرص نمو كبيرة للشركات العاملة في سوق العملات الرقمية، على سبيل المثال: في عام 2020 وقعت شركات التشفير البرازيلية رمزًا للتنظيم الذاتي يهدف إلى إضفاء الشرعية على أصول التشفير وتعزيزها في البلاد، الهدف من الاتفاقية هو وضع الممارسات التشغيلية ومعايير الامتثال التي يجب على جميع الأعضاء الالتزام بها، تشمل شركات العملات المشفرة البارزة في البلاد التي وقعت على الرمز Foxbit و Ripio و Bitcoin Market و Novadax.

ما هو البيتكوين؟

البيتكوين هي ظاهرة مذهلة بحد ذاتها، لقد أظهرت لنا أنه من الممكن أن يكون لديك عملة رقمية لا تعتمد على البنوك أو الحكومات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقنية البلوكشين التي تمكن البيتكوين من تحويل العديد من الصناعات من التمويل إلى الرعاية الصحية.

بعض الأمور المدهشة عن البيتكوين:

1 .خسارة أكثر من 20% من المعروض من البيتكوين إلى الأبد

وفقًا لبيانات حديثة، أفادت بأن حوالي 20 % من عملة البيتكوين تم فقده أو لا يزال عالق في محافظ ولا يمكن الوصول إليها،ويساوي هذا نحو 3.76 مليون بيتكوين (حوالي 190 مليار دولار).

إذا كنت تري أن ذلك غير ممكنًا، فهناك عدة طرق ليحدث، أولاً، قد يكون ساتوشي ناكاموتو صانع العملة المجهول يحتفظ بحوالي 1.1 مليون بيتكوين، ومن الممكن أن يكون بعض الأشخاص توفوا دون معرفة عملات البيتكوين الخاصة بهم، والتي تمثل جزءًا آخر من العملات الرقمية خارج التداول.

هناك سبب آخر، قد تكون هناك مفاتيح التشفير ضائعة، تشبه مفاتيح التشفير رمز PIN للحساب المصرفي، والتي تحتاجها للوصول إلى عملاتك المعدنية أو تداولها، لسوء الحظ، لا توجد طريقة مفيدة لاستعادة مفاتيح التشفيرلذلك إذا فقدتهافمن غير المرجح أن ترى تلك العملات مرة أخرى.

تعد محافظ تشفير طريقة آمنة لتخزين أصولك في وضع عدم الاتصال حيث يصعب اختراقها، ولكن إذا فقدت المحفظة أو كلمة المرور أو عبارة الاسترداد فإن عملتك تم فقدها إلى الأبد، وهناك العديد من القصص عن أشخاص فقدوا محافظهم مثل رجل في المملكة المتحدة يقول أن قرصه الصلب الذي يحتوي على 7500 بيتكوين (حوالي 380 مليون دولار) موجود في مكب النفايات المحلي الخاص به ويحاول الحصول على إذن للبحث هناك منذ سنوات.

2 .بروك بيرس هو أول شخص حصل على قرض عقاري بعملة بيتكوين في عام 2019

يُقال إن "بروك بيرس" رائد الأعمال والممثل السابق هو أول شخص يحصل على رهن عقاري قائم على التشفير بالكامل في عام 2019، كما وضع المتحمسون للعملات الرقمية أكثر من 3 ملايين بيتكوين لشراء كنيسة صغيرة تم تجديدها في أمستردام بهولندا.

في الآونة الأخيرة، في الولايات المتحدة أعلنت شركة United Wholesale Mortgage أنها ستقبل عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كمدفوعات رهن عقاري، وهي تخطط حاليًا لطرح خيار الدفع بالعملات الرقمية بحلول نهاية العام.

3 .يوجد أكثر من 668 مليون معاملة للبيتكوين منذ اطلاقها

بلغ إجمالي عدد معاملات البيتكوين منذ إطلاقها في عام 2009 حتى الآن قرابة 668 مليونًا، وقد زاد هذا الرقم بشكل حاد في السنوات القليلة الأخيرة،في الوقت الحالي يتم تنفيذ قرابة 265.714 معاملة في المتوسط ​​كل يوم.

4 .البيتكوين أصبحت عملة قانونية في السلفادور

في 7 سبتمبر الماضي أصبحت السلفادور أول دولة تقبل البيتكوين كعملة رسمية وقانونية، وقد أعلن الرئيس "نجيب بوكيلي" عن هذه الخطوة المثيرة للجدل في ميامي في وقت سابق من هذا العام، تنضم البيتكوين إلى جانب الدولار الأمريكي كشكل من أشكال الدفع في الدولةولكنها لن تحل محله.

وعدت الحكومة أن يتلقى كل مواطن يفتح محفظة رقمية وطنية 30 دولار، وعلى الرغم من ذلك، احتج العديد من السلفادوريينعلى الخطة بأكملها، كما رفض البنك الدولي مساعدة البلاد في التنفيذ بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة والشفافية.

5 .سيتم تعدين آخر عملة بيتكوين في عام 2140

يمكن إنتاج 21 مليون بيتكوين فقط، إنه مدمج في رمز العملة أو الحمض النووي، في الوقت الحالي تم تعدين حوالي 18.8 مليون عملة نقدية، على الرغم من أنه تم فقد بعضها بالفعل.

إن عدد عملات البيتكوين التي يمكن تعدينها ينخفض ​​إلى النصف كل أربع سنوات ما يُعرف بحدث النصف،وهذا يعني أنه على الرغم من أن ما يقرب من 90 % من إجمالي العملة الرقمية المحتمل قيد التداول بالفعل، إلا أن الأمر قد يستغرق 120 عامًا أخرى أو نحو ذلك لإنتاج 2.2 مليون عملة المتبقية.

مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية والتحكم

العملات الرقمية لديها القدرة على تحويل وإحداث ثورة في معاملات التحويل من نظير إلى نظير الخالية من الامتثال، ومع ذلك، يتعين على المستخدمين النهائيين التغلب على بعض التحديات المتعلقة بالأمان والخصوصية والتحكم للاستفادة من العملة الرقمية.

نظرًا لتسجيل معاملات العملة المشفرة في دفتر الأستاذ العام الموزع المعروف باسم البلوكشين، فإنالمتسللين لديهم فرصة للوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة، إذا تم استخدام دفتر الأستاذ العام هذا لتخزين المعلومات السرية المتعلقة بالعقد أو بيانات الدفع، فمن المحتمل أن يؤدي نسخ الملف إلى تسهيل وصول المتسللين إليه، إذا تم اختراق مفتاح التشفير فيمكن استخدامه للوصول إلى قاعدة البيانات في نموذج لوحة الوصل والتحدث وكذلك في قاعدة البيانات الموزعة