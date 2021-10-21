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فقدوا 4 ضحايا في حادث «الدائري الأوسطي».. الحزن يخيم على أهالي قرية دلجا بالمنيا

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فقدوا 4 ضحايا في حادث «الدائري الأوسطي».. الحزن يخيم على أهالي قرية دلجا بالمنيا فقدوا 4 ضحايا في حادث «الدائري الأوسطي».. الحزن يخيم على أهالي قرية دلجا بالمنيا

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أعلن أهالي قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس جنوب المنيا، الحداد حزنًا على فقدان 4 أشخاص، من أسرة واحدة من أبناء القرية، في حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي، في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى الفيوم، مما تسبب في وفاة 19 مواطنًا، وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات.

قال صالح فكري، قريب أحد الضحايا، إن القرية فقدت 4 من أسرة واحدة، وهم، جميل صدقي شفيق، 50 سنة، وابنته نادية، 25 سنة، وطفليها مهرائيل هاني اسحق، ويوستينا هاني اسحق، 5 سنوات، كان في طريق عودتهم إلى قرية دلجا، حيث الأب والأسرة تعمل بمزرعة بطريق إسكندرية.

وأضاف «فكري» أن أهالي من القرية تجمعوا أمام مشرحة مستشفى الشيخ زايد لنقل الضحايا إلى مسقط رأسهم بالقرية لتشييع جثامينهم، مؤكدًا أن وفد كنسي من مطرانيه الأقباط الأرثوذكس بدير مواس برئاسة القس باخميوس، حضر أمام المستشفى لإنهاء إجراءات نقل الجثامين.

وقال أمجد عزت، مسؤول العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بدير مواس، إن الأنبا أغابيوس، أسقف المطرانية، كلف وفدا لإنهاء إجراءات نقل الجثامين، مؤكدًا على أنه سيتم دفن الضحايا بمسقط رأسهم بالقرية، عقب أداء صلاة الجنازة عليهم.

من جانبه، نعي المحافظ اللواء أسامة القاضي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث، وقدم العزاء لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل «أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».

ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة دير مواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة، «وإنا لله وإنا إليه راجعون».

المصرى اليوم

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