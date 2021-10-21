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القحطاني يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدى الفلبين

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القحطاني يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدى الفلبين القحطاني يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدى الفلبين
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، أوراق اعتماده، إلى الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين.

ونقل السفير القحطاني خلال استقباله في القصر الجمهوري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، عبر رئيس جمهورية الفلبين عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ودور المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الفلبيني تودورو لوكسين، ورئيس المراسم بالقصر الجمهوري إيريك روبيرت بورهي، ونائب رئيس البعثة عيسى بن عبدالرحمن المالكي.


الوطن السعودية

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