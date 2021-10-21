افتتاح «حلم جميل» للفنان سامح حسين على المسرح العائم اليوم

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حول حياة شاب صعلوك يُجسد الفنان سامح حسين، أحداث العرض المسرحي الجديد «حلم جميل»، والذي يفتتحه الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم، على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان أيمن عزب، وإخراج إسلام إمام، والذي التقى من قبل مع الفنان سامح حسين من خلال عرض «المتفائل».

ووصف الفنان أيمن عزب، مدير الفرقة، العرض المسرحي بأنه تجربة مختلفة، وأكد أنه الأضخم إنتاجيًا في تاريخ الفرقة، لافتًا أن العرض غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن مما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون، مشيرًا إلى أنه التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي.

«حلم جميل» عن رائعة «شارلى شابلن» وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.