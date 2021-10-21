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التعليم العالي: ورشة عمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية بأهداف التنمية المستدامة

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التعليم العالي: ورشة عمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية بأهداف التنمية المستدامة التعليم العالي: ورشة عمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية بأهداف التنمية المستدامة

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، حول عقد لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «دور المجتمع الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد» وذلك بمبنى أكاديمية البحث العلمي.

وأفاد التقرير بأن ورشة العمل تهدف إلى رفع الوعي وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات التكنولوجية والمعاهد التابعة لها.

وتضمنت ورشة العمل استعراض جهود الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وتنوع روافده من خلال خطة طموحة، تهدف لإتاحة فرص التنوع في التعليم الجامعي، وإضافة المزيد من البرامج الدراسية الفريدة والمناسبة لمتطلبات سوق العمل، وذلك لمواكبة التطور في والعالم.

وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة دور أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في المجتمع الأكاديمي بالكليات التكنولوجية، في توعية الطلاب بأهداف التنمية المستدامة ودور الفرد في تحقيقها ومكافحة الفساد في ضوء خطة مصر 2030.

المصرى اليوم

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