رسمياً.. العامري فاروق يقدم أوراقه لخوض انتخابات الأهلي

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تقدم العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اليوم الخميس، رسمياً بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي على منصب نائب الرئيس بشكل رسمي لدورة ثانية.

وخاض العامري فاروق الانتخابات على نفس المنصب عام 2017، وفاز بمقعد النائب بعد صراع شرس مع مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم حالياً، وسكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً. رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوان تحت السن.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الانتخابي يوم الاثنين الماضي، ترشحه لانتخابات النادي على منصب الرئيس لدورة انتخابية جديدة.

وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين بداية من السبت الماضي على أن تستمر حتى غد الجمعة.