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للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا .. تعرف عليها

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مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا .. تعرف عليها للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا .. تعرف عليها

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تسير مصرللطيران غدا الجمعة ٢٢ أكتوبر ٨٩ رحلة جوية بمعدل ٦٢ رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، دوالا، أثينا، مدريد، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، موسكو، جوبا، و٢٣ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ١٠١٤٦ راكبا.

المصرى اليوم

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