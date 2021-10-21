وزير الزراعة: بحث التعاون مع صندوق «إيفاد» لتوفير 40 مليون شتلة قصب سكر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومحمد الغزالي، مدير مكتب «إيفاد» بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لبحث الترتيبات النهائية لزيارة وفد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنميه الزراعية «إيفاد».

وبحث «القصير» في تصريحات صحفية، الخميس، مع المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إمكانية تمويل مشروعات تحديث الري خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشتل من القصب لتوفير 40 مليون شتلة لاسخدامها في زراعة القصب بطريقة الشتل لما لها من تأثير كبير في توفير مياه الري المستخدمة بالطرق التقليدية بنسبة تصل إلى 35% وزيادة معدلات انتاجية الفدان من القصب إلى أكثر من 60 طنا للفدان.

وقال وزير الزراعة، إن التوجه نحو زراعة قصب السكر بالشتلات ستؤدي إلى توفير كميات السماد الأعلى من الكميات الموصي بها، والتي يستخدمها المزارع نتيجة لاستخدامه لطرق الري التقليدية (الغمر) وللعوامل الأخرة، وإنه في حالة استخدام طرق الري الحديثة في المنظومة الجديدة للزراعة بالشتلات، فإن هذا سيسمح بالتوزيع المنتظم والأمثل للأسمده على النباتات وبالتالي سينعكس على جودة نمو قصب السكر وإنتاجيته الأمر الذي سيؤدي بالمزارع للإلتزام بالكميات الموصي بها من الأسمدة وهذا سيؤدي إلى توفير 35% من الأسمدة علاوه على ما سيوفره المزارع بعدم اللجوء لشراء كميات السماد الزائده من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وشدد «القصير»، على أن زراعة قصب السكر بالشتلات ستسمح بدخول وسائل الري الحديثة لحقول القصب والتي يستحيل تطبيقها مع طرق الزراعة العادية، وهذا الأمر من سيؤدي إلى التحكم في كميات المياه الداخلة للحقل في عملية الري وتوزيع المياه المتعادل بين النباتات وسهولة توزيع المقررات السمادية على النباتات وتقليل تكلفة الري (و هذا ما لم يكن متاحا مع وسائل الري التقليدية).

وأشاد وزير الزراعة، بالدور التنموي الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، خاصة في المناطق النائية وأراضي الاستصلاح الجديدة داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، وإنه من المتوقع ان يقوم وفد المجلس التنفيذي للصندوق بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات الممولة من الصندوق والتي يبلغ عددها الآن 3 مشروعات في عدد من محافظات، منها 7 محافظات بالصعيد والوجه البحري أهمها كفر الشيخ والبحيرة وبني سويف والمنيا وأاسيوط وسوهاج وأسوان والاسكندريه ومناطق الاستصلاح الجديدة والنوباربة وغيرها.

وأضاف «القصير» إنه من المقرر أن يطلع وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، على قصص النجاح بهذه المشروعات وسيشاهد أهم الأنشطة المنفذه بها وذلك على مدار عدة ايام، وعلى صعيد اخر وفى ضوء إهتمام الدولة المصرية بمشروعات تحديث الري الحقلي.