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انتهت الشركة القابضة لمصرللطيران من تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات، التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من 17 وحتي 20 أكتوبر الحالي حيث تعد هذه الزيارة الثانية لفريق التقييم خلال هذا العام

وخلال الجلسة الختامية برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصرللطيران.

وهنأ أبوالعينين جميع العاملين بالشركة على إجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم، وأضاف أن جميع شركات مصرللطيران تمضي بخطي ثابته نحو التطوير وتحرص على إتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية في كل مجالات العمل رغم تحدى ازمة فيروس كورونا الذي نواجهه.

وأكد أن إجتياز الشركة لهذا التقييم يعد ثقة كبيرة في الشركة الوطنية والعاملين بها، وأضاف أنه يتم إجراء هذا التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران.

كما قدم الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذي شارك في تقييم المخاطر، وأضاف جلال أن مصر للطيران تواصل إثبات التزامها المستمر بالإمتثال والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.