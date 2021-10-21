جامعة القاهرة تنظم نموذج المحاكاة القومي للمؤتمر الدولي حول الحوكمة ومكافحة الفساد

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تنظم جامعة القاهرة نموذج المحاكاة القومي للمؤتمر الدولي حول الحوكمة ومكافحة الفساد، الذي يُعقد شهر ديسمبر القادم في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث يأتي النموذج على هامش المؤتمر بالتعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع الحوكمة الاقتصادية المُمول من هيئة المعونة الأمريكية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن نموذج المحاكاة القومي للمؤتمر الدولي حول الحوكمة ومكافحة الفساد، يتم بمشاركة الطلاب من مختلف كليات الجامعة، من خلال تمثيل كل مجموعة من الطلاب لدولة من الدول المشاركة في المؤتمر، وتجميع البيانات الخاصة بمكافحة الفساد والحوكمة في هذه الدولة، وعرضها في نموذج المحاكاة، الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى حرص جامعة القاهرة على تقديم العديد من نماذج المحاكاة، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا مهمًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على تقليد نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات وبما يتوافق مع معطيات المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق النموذج، البدء في تدريب الطلاب على نموذج المحاكاة القومي للمؤتمر الدولي حول الحوكمة ومكافحة الفساد من خلال عدة إجراءات من بينها إلقاء محاضرات نظرية حول الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عقد تدريبات على بعض المهارات المطلوبة للمشاركة في هذا النموذج مثل العرض الفعال، والعمل من خلال فريق، وكيفية تجميع بيانات عن الدول التي يتم تمثيلها.