أخبار عاجلة

"المعلمي" يلتقي الممثلة الدائمة لبالاو.. ويبحثان آفاق التعاون بين البلدين -
مدير "مدني مكة" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد "العصيمي" -
شرطة جازان تطيح بمواطن ومخالفين لأمن الحدود ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي -
بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس -
«الداخلية» تكشف جبروت امرأة أجنبية بـ6 أكتوبر.. وتستجيب لاستغاثة المجني عليه (التفاصيل) -
الحبس 3 سنوات لـ محمد سمير طليق الإعلامية إيمان أبو طالب بتهمة تبديد منقولات -
قرداحي ناكرا للجميل ومزمارا لإيران -
تقلبات الجو وعودة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 2 نوفمبر -
الست نعمة تعمل بـ«ورشة حدادة» وتنفق على 3 أبناء.. وزوجها: «هي معلمتي» (صور) -
«متربية أوي ودوغري وعجبني أدبها».. أشرف زكي يسترجع ذكريات أول نظرة لـ«روچينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

10 ملايين دولار من البنك الاوروبي لاقامة محطة طاقة شمسية في مجال الانتاج الغذائي

Print
10 ملايين دولار من البنك الاوروبي لاقامة محطة طاقة شمسية في مجال الانتاج الغذائي 10 ملايين دولار من البنك الاوروبي لاقامة محطة طاقة شمسية في مجال الانتاج الغذائي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

انتهي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار من تمويل مشروع للطاقة الشمسية بحزمة تمويلية تصل إلى 10 ملايين دولار بغرض التوسع في أعمال طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة.
حيث من المقرر ان تقوم شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة ان تبدا عن تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في ، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا.

ويعتبر تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية بمثابة انطلاقة مثالية لتعزيز مساعي المصرية في ملف تنويع وتحرير مصادر الطاقة ، كما سيؤدي المشروع دورًا رياديًا في تمهيد الطريق لشركات القطاع الخاص لتطوير مجال الطاقة المتجددة.

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، آلان بيلو: “نحن فخورون بدعم الخطط الطموحة للنهوض بالمشاريع الخضراء.

وقال رؤوف توفيق - العضو المنتدب لمزارع دينا، اننا نستهدف إلى الحد من بصمتنا الكربونية من خلال اعتمادنا علي الطاقة النظيفة كمصدر بديل للطاقة. وتعتبر ان المحطة للطاقة الشمسية هي إحدى أكبر محطات الطاقة من نوعها في مجال الزراعة وتصنيع منتجات الألبان في إفريقيا.

وقالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية عن استراتيجية الشركة في مجال توليد الطاقة المتجددة: ان جذب المزيد من المؤسسات نحو استخدام البدائل النظيفة للطاقة وتوفير أفضل الحلول المستدامة في مقدمة أولوياتنا ولذا نستهدف قاعدة عريضة من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدماتنا لها. كما تسهم المجموعة في تمكين عملائها من تحقيق العائد التجاري المنشود، فضلًا عن القيمة الاجتماعية المضافة التي تتمثل في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية".

واشارت الي اعمال الشركة في محطة (بنبان) بقدرة 65 ميجاوات الواقعة بأسوان والتي تعد جزءاً من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم .
و قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة: لا شك أن التحول الذي يقوده القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الخضراء والتعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة سيساعد في انتقال مصر الي مستقبل أكثر شمولية واستدامة".

جدير بالذكر أن العقد المبرم بين مجموعة طاقة عربية ومزارع دينا ينص على أن تقوم الأولى بإنتاج الطاقة النظيفة و بإمداد الثانية بالكهرباء من خلال اتفاقية لشراء الطاقة. وبناءً عليه، ستقوم طاقة عربية ببيع إجمالي سعة الكهرباء التي يتم توليدها إلى مزارع دينا، بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف