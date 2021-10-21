10 ملايين دولار من البنك الاوروبي لاقامة محطة طاقة شمسية في مجال الانتاج الغذائي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

انتهي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار من تمويل مشروع للطاقة الشمسية بحزمة تمويلية تصل إلى 10 ملايين دولار بغرض التوسع في أعمال طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة.

حيث من المقرر ان تقوم شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة ان تبدا عن تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا.

ويعتبر تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية بمثابة انطلاقة مثالية لتعزيز مساعي الحكومة المصرية في ملف تنويع وتحرير مصادر الطاقة ، كما سيؤدي المشروع دورًا رياديًا في تمهيد الطريق لشركات القطاع الخاص لتطوير مجال الطاقة المتجددة.

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، آلان بيلو: “نحن فخورون بدعم الخطط الطموحة للنهوض بالمشاريع الخضراء.

وقال رؤوف توفيق - العضو المنتدب لمزارع دينا، اننا نستهدف إلى الحد من بصمتنا الكربونية من خلال اعتمادنا علي الطاقة النظيفة كمصدر بديل للطاقة. وتعتبر ان المحطة للطاقة الشمسية هي إحدى أكبر محطات الطاقة من نوعها في مجال الزراعة وتصنيع منتجات الألبان في إفريقيا.

وقالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية عن استراتيجية الشركة في مجال توليد الطاقة المتجددة: ان جذب المزيد من المؤسسات نحو استخدام البدائل النظيفة للطاقة وتوفير أفضل الحلول المستدامة في مقدمة أولوياتنا ولذا نستهدف قاعدة عريضة من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدماتنا لها. كما تسهم المجموعة في تمكين عملائها من تحقيق العائد التجاري المنشود، فضلًا عن القيمة الاجتماعية المضافة التي تتمثل في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية".

واشارت الي اعمال الشركة في محطة (بنبان) بقدرة 65 ميجاوات الواقعة بأسوان والتي تعد جزءاً من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم .

و قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة: لا شك أن التحول الذي يقوده القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الخضراء والتعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة سيساعد في انتقال مصر الي مستقبل أكثر شمولية واستدامة".

جدير بالذكر أن العقد المبرم بين مجموعة طاقة عربية ومزارع دينا ينص على أن تقوم الأولى بإنتاج الطاقة النظيفة و بإمداد الثانية بالكهرباء من خلال اتفاقية لشراء الطاقة. وبناءً عليه، ستقوم طاقة عربية ببيع إجمالي سعة الكهرباء التي يتم توليدها إلى مزارع دينا، بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا.