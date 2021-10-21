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التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك في مستهل زيارة الوزير شكري للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري على ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا في إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كل مقررات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلى مستقبل أفضل، ويسهم في استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

وأضاف «حافظ» أن اللقاء شهد متابعة تطورات العلاقات الثنائية المصرية الليبية في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر سبتمبر الماضي بما يحقق المزيد من التعاون بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من صلات متعددة ووحدة هدف ومصير مشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كل مسارات التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية، مثمناً الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.