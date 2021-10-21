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"الفطر الأسود" في سوريا.. 10 إصابات خلال يومين

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"الفطر الأسود" في سوريا.. 10 إصابات خلال يومين "الفطر الأسود" في سوريا.. 10 إصابات خلال يومين

جى بي سي نيوز :- أعلنت السلطات الصحية السورية تسجيل 10 إصابات بمرض "الفطر الأسود" خلال يومين وهي نسبة وصفت بأنها مرتفعة لذلك المرض الخطير.

مدير مشفى المواساة الجامعي في دمشق عصام الأمين أكد لوسائل إعلام سورية أن الإصابات بالمرض، الذي تعادل نسبة الوفيات فيه أكثر من 50 في المئة، ليست جديدة لكن أعدادها ارتفعت، إذ كان يسجل في البلاد حالة أو حالتين.

ونقلت "شام إف إم" عن الأمين أنه وخلال يومين (من 12 وحتى 14 أكتوبر)، تم تسجيل 10 إصابات بمرض الفطر الأسود، وهي نسبة وصفها الأمين بالمرتفعة.

وأشار الأمين إلى أن ذلك المرض "غير معد ويصيب الأشخاص ناقصي المناعة والمصابين بكورونا، وهو يصيب الجلد ويمنحه اللون الأسود نتيجة حدوث تخثر بالشرايين".

كذلك نقلت صحيفة "الوطن" عن الأمين أنه في مشفى المواساة (أكبر وأعرق المشافي الحكومية في دمشق)، لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية ازدياد في عدد الحالات المقبولة من التهاب الجيوب الفطري المخاطي الغازي (الفطار الأسود)، وأكد أنه يتم علاجهم في مشفى المواساة، من قبل فريق متخصص من أطباء أنف وأذن وحنجرة وأطباء أمراض إنتانيه وأطباء مناعة.

وأوضح الأمين أن ذلك المرض يصيب المرضى المدنفين مناعيا (ناقصي المناعة)، وفي قصتهم السريرية إصابة بالكورونا وتناول كميات كبيرة من الستيروئيدات القشرية (الكورتيزونات) التي يؤدي استعمالها المديد إلى تدني المناعة وإصابة المرضى بهذا النوع من الفطور الانتهازية التي لا تعدي ولا تصيب أصحاب المناعة السوية، وقال إن للمرض عدة أشكال أهمها الشكل الأنفي الحجاجي الدماغي وهو من الأمراض الخطيرة التي تزيد نسبة الوفيات فيها عن ٥٠%.

وأشار الأمين إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات بالمرض خلال أبريل ومايو الماضيين، وقال إن سبب ارتباط كورونا بالفطر الأسود هو أن المصابين بالوباء يصابون بعد تعافيهم (عدوى ثانوية)، ومن بينها العدوى البكتيرية والفطر الأسود، نتيجة ضعف المناعة.

يذكر أن الإصابات بكورونا تشهد تزايدا ملحوظا إذ تجاوز معدل الإصابات اليومي حاجز 400 إصابة، لأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة أن المشافي المخصصة لعلاج مرضى كورونا في عدة محافظات كدمشق، وريفها، واللاذقية، والسويداء، امتلأت بالمرضى، مع نسبة إشغال تعادل 100 في المئة.

وتقول الوزارة إن ثمة عدة أسباب لذلك الانتشار منها الإقبال الضعيف على التطعيم، وأكدت أن جميع حالات الوفاة المسجلة ومرضى العناية المشددة من غير الملحقين.

ووسط حالة من شبه الغياب التام للإجراءات الاحترازية قالت الوزارة إن عدد الإصابات بالفيروس "مرشحة للزيادة"

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT

جي بي سي نيوز

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