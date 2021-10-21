إزالة 22 حالة تعدى بمساحة 1032 متر مربع بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك بحضور نائب رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أسفرت الحملة عن إزالة ٢٢ حالة تعدى على مساحة ١٠٣٢ متر مربع بولاية الرى عبارة عن زراعات وأسوار بالمركز والمدينة.

وأكد محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء على تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وحمايتها من كافة أشكال التعدى والتصدى لها بكل حزم وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.