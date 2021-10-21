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السكرتير العام لمحافظة بني سويف خطوات جادة لتطبيق منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة

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السكرتير العام لمحافظة بني سويف خطوات جادة لتطبيق منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة السكرتير العام لمحافظة بني سويف خطوات جادة لتطبيق منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة

أعلن اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، أنه عقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة المحافظة في مجال تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة، وذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وقال إن الاجتماع تناول الخطوات التي تم تنفيذها بمشروع ميكنة الأصول، والذي يستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة والحفاظ عليها من التعديات، حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ بتعزيز التنسيق وتكامل كافة الجهود بين الجهات والإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية من وحدات المتغيرات المكانية وفرق الرصد بإدارات الأملاك،خاصة فيما يتعلق بطرق برفع إحداثيات الأصول وتدقيق عملية الرصدوكيفية إعداد قواعد البيانات لتكوين قاعدة معلومات جغرافية تسجيلها إليكترونياً لجميع الأصول،موجهاً بسرعة قيام إدارة الأملاك بموافاة الوحدات المحلية بكافة الخرائط الخاصة بأصول وأملاك الدولة بنطاقهم خلال الأسبوع القادم.

حضر الاجتماع المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك،الأستاذة هبة طه مدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار،ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولو التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة،ومديري إدارات الأملاك والمتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.

المصرى اليوم

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