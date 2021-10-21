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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن مشاجرة، بالإسكندرية.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الخميس : «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.. بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول، (عاملين بأحد المحال التجارية)، وطرف ثان (ثلاثة أشخاص يعملون بأحد الجراجات)، بسبب خلافات على أولوية وقوف سيارة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».