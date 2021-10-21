تعرف على موقف جميع فرق دورى أبطال أفريقيا وموعد انطلاق المباريات

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تنطلق غدا الجمعة، منافسات الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتعد هذه المباريات هي مباريات الحسم لجميع المنافسين قبل التأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وتعد مباراة الترجي التونسي مع الاتحاد الليبي هي أقوى مباريات الجولة لكونه صداما عربيا وتقام المباراة الأحد المقبل.

وكان الفريقين قد تعادلا مباراة الذهاب دون أهداف في بنغازي.

ويلتقي أيضا وفاق سطيف الجزائري على ملعبه بمنافسه نواذيبو الموريتاني الذي فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

ويحتاج وفاق سطيف بطل القارة عامي 1988 و2014 للفوز بنتيجة 2-0، أو بفارق 3 أهداف، لتفادي مفاجآت بطل موريتانيا الذي قدم عرضا قويا ذهابا.

كما تسعى بعض الأندية التي حققت نتائج طيبة خارج الأرض بجولة الذهاب لتأكيد التفوق بجولة الإياب.

في مقدمتهم الزمالك الذي اقتنص الفوز على حساب توسكر الكيني في عقر داره بهدف دون رد وسيسعى لتكرار التفوق غدا الجمعة للتأهل مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

واستطاع الرجاء المغربي الفوز على مضيفه أويلرز الليبيري بنتيجة (2-0)، وهو ما يقربه من التأهل بعد غدٍ السبت بشكل رسمي.

ويتطلع المريخ السوداني لتأكيد التفوق أيضا بعد الفوز العريض على زاناكو الزامبي ذهابا بنتيجة 3-0.

كما أن سيمبا التنزاني فاز خارج ملعبه على حساب جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 2-0 وهو نفس الأمر الذي فعله حوريا الغيني على حساب مضيفه الملعب المالي بنتيجة 1-0.

فيما يسعى الأهلي المصري حامل اللقب لحسم التاهل أمام الحرس الوطني بطل النيجر، بعد تعادلهما على ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ويأمل الوداد المغربي تعويض خسارته أمام هارتس أوف أوك الغاني، بهدف نظيف ذهابا واستكمال مشواره نحو دور المجموعات.

كما أن النجم الساحلي التونسي اقتنص التعادل من مضيفه الجيش الرواندي (1-1) وبالتالي يبحث أبناء سوسة عن اقتناص تذكرة التأهل.

كما تبدو مهمه شباب بلوزداد الجزائري محفوفة بالمخاطر أمام ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، بعد أن خسر ذهابا بنتيجة 3-1 في كوت ديفوار، كما يسعى الهلال السوداني لعبور عقبة ريفرز النيجيري في ملعبه بالسويس بمصر بعد تعادلهما (1-1).

ويسعى صن داونز الجنوب أفريقي الذي تعادل خارج ملعبه مع مانياما الكونغولي بنتيجة (2-2) لحسم التأهل وهو نفس حال مازيمبي الكونغولي الذي تعادل دون أهداف مع أمازولو الجنوب أفريقي ذهابا.

وتعادل بيترو لواندا الأنجولي خارج ملعبه مع ضيفه أوتوهو الكونغولي بنتيجة 2-2، كما فاز ساجرادا الأنجولي على رويال ليوباردز بطل إي سواتيني بنتيجة 3-1 وهو ما يزيد صعوبة مواجهة الإياب.