السبت.. «السيمفوني» يعزف مؤلفات دنماركية كلاسيكية ومعاصرة على المسرح الكبير

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تحت عنوان رياح الشمال، يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو الدنماركى بيتر اترب لارسين ومشاركة مواطنة عارف الاكورديون بيجيريك موجينسين وذلك في الثامنة مساء السبت 23 اكتوبر على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفاره الدنمارك بمصر .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية والمعاصرة لعدد من المؤلفين الدنمارك منها السيمفونية الاولى لكارل نيلسن إلى جانب عملين يقدما لأول مرة في العالم لاثنين من المؤلفين الشباب هما نحو السماء للالات النحاسية والايقاع والاوركسترا لفريدريك ميجيل، ودموع التمساح للاوكورديون والاوركسترا لسوني كوستر .

الجدير بالذكر أنه الحفل سبقه ورشتين للقيادة الاولى وجاء إنتاج للتعاون المثمر بين دار الاوبرا المصرية والسفارة الدنماركية بالقاهرة .