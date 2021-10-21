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"البقعة العمياء".. شاهد العقاب الفوري لسيارة تجاوزت شاحنة

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"البقعة العمياء".. شاهد العقاب الفوري لسيارة تجاوزت شاحنة "البقعة العمياء".. شاهد العقاب الفوري لسيارة تجاوزت شاحنة
سائق الشاحنة أقسم أنه لم يرَ السيارة الصغيرة

لم يصدّق كل من شاهد هذه اللقطات أن الشرطة البريطانية أفرجت عن سائق شاحنة ضخمة، بعدما برّأته "البقعة العمياء" من تهمة الاصطدام بسيارة فولكس فاجن ودفعها لمسافة على أحد الطرق السريعة.

وتحت عنوان "توقف أيها الأحمق"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع أول أمس الثلاثاء، على أحد الطرق السريعة بمقاطعة بيدفوردشير، شرقي إنجلترا.

ويظهر الفيديو المروع شاحنة ضخمة، وهي تسير بسرعة كبيرة دافعة أمامها سيارة بيضاء، بينما الشخص الذي يلتقط الفيديو يلوح بيده ويصرخ على قائد الشاحنة.

وحسب الصحيفة، لم يرَ قائد الشاحنة السيارة الصغيرة؛ لأن سائقها تجاوز الشاحنة حتى أصبح أمامها تماماً، في منطقة يطلق عليها "البقعة العمياء"، بعيداً عن خط رؤية قائد الشاحنة.

وفي تحقيق الشرطة أقسم سائق الشاحنة أنه لم يرَ السيارة الصغيرة، ولم ينتبه إلا بعدما شاهد إشارات قائدي السيارات على الطريق، وبعدما جاء اختبار الكحول سلبيا، أفرجت الشرطة عن قائد الشاحنة، وألقت باللوم على سائق السيارة الصغيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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