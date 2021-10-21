مصر تسجّل هزة أرضية جديدة اليوم

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بلغت قوتها 3.9 درجة على "ريختر"

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن رصد زلزال اليوم الخميس، في العاشرة والنصف صباحا، بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، ذكر المعهد أن الزلزال مصدره هو نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، موضحًا أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء الماضي 19/ 10/ 2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال الإسكندرية).

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالي، القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق: 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.