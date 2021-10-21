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تصنيف "الفيفا": تتقدم 7 مراكز لتحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة آسيويا

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تصنيف "الفيفا": السعودية تتقدم 7 مراكز لتحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة آسيويا تصنيف "الفيفا": تتقدم 7 مراكز لتحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة آسيويا
تقدم والمغرب 4 مراكز لتصبحا الـ29 و44 عالمياً على الترتيب

تصنيف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات.

وبحسب " اليوم"، تقدّم منتخب 7 مراكز ليحتل المرتبة 49 عالمياً والسادسة على صعيد قارة آسيا، وتقدمت كل من مصر والمغرب 4 مراكز وحل المغربي في المركز الثالث إفريقيا والـ29 عالميا نقطة، وجاءت مصر في المركز السادس إفريقيا والـ44 عالمياً، أما بخصوص المنتخب التونسي فحلّ ثانياً على مستوى إفريقيا والـ27 عالمياً، وحل منتخب الجزائر في المركز الثالث عربياً والرابع إفريقياً، بعدما حافظ على مرتبته الـ30 عالمياً.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر، وتواجد منتخب السنغال في صدارة تصنيف المنتخبات الإفريقية.

وعاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو عشرة أيام.

وتقدم منتخب الديوك من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي خلف منتخب بلجيكا المتصدر ومنتخب البرازيل الوصيف.

وفاز منتخب فرنسا على بلجيكا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي قبل أن يهزم إسبانيا في نهائي النسخة الثانية للبطولة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.

وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس.

وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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