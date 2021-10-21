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مياه القاهرة : 948 مليون جنيه لدعم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشق الثعبان

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مياه القاهرة : 948 مليون جنيه لدعم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشق الثعبان مياه القاهرة : 948 مليون جنيه لدعم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشق الثعبان

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بدأت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في وضع الدراسات النهائية والاستعداد للتنفيذ الكامل لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة شق الثعبان وتوفير كافة الخدمات لهذه المنطقة.

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إن أعمال تطوير مرافق مياه الشرب تبلغ تكلفتها 548 مليون جنيه تشمل تطوير كامل للبنية الاساسية لشبكات وروافع ومحطات المياه وتوفير بدائل أخرى لهذه المصانع حتى يمكنها العمل دون توقف من خلال توفير مصادر متعددة وسوف يتم مراجعة جميع الشبكات والمحطات والانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.

وأشار إلى أهمية التواصل وعقد الندوات مع رجال الاعمال وأصحاب المصانع والتأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه والصرف الصحي وتركيب العدادات المطلوبة للمصانع.

أوضح المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة أنه تم دراسة شبكات منطقة شق التعبان وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارى حاليا مراجعة نظام التشغيل ورفع كفاءته.

وقال إن الشركة تقوم بالتنسيق مع محافظة القاهرة لدراسة تنفيذ التوسعات الجديدة بالمنطقة، ومنطقة الليثى والشيماء، وتكلفة الأعمال المقترحة ٤٠٠ مليون جنيه.

المصرى اليوم

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