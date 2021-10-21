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منتخب بلجيكا يحافظ على الصدارة.. وتقدم المنتخبات العربية فى تصنيف فيفا

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منتخب بلجيكا يحافظ على الصدارة.. وتقدم المنتخبات العربية فى تصنيف فيفا منتخب بلجيكا يحافظ على الصدارة.. وتقدم المنتخبات العربية فى تصنيف فيفا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات.

وشهد التصنيف تقدم منتخب والمغرب 4 مراكز، كما تقدم منتخب 7 مراكز واحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة على صعيد قارة آسيا.

منتخب المغرب جاء في المركز الثالث أفريقيا والـ29 عالميا نقطة، ومصر في المركز السادس أفريقيا والـ44 عالميا، بينما جاء منتخب تونس في المركز الثاني أفريقيا والـ27 عالما، فيما تواجد منتخب السنغال في صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية.

وحل منتخب الجزائر في المركز الثالث عربيا والرابع أفريقيا بعد السنغال وتونس والمغرب، بعدما حافظ على مرتبته الـ30 عالميا.

وعاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو عشرة أيام.

وتقدم منتخب الديوك من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي خلف منتخب بلجيكا المتصدر ومنتخب البرازيل الوصيف.

وفاز منتخب فرنسا على بلجيكا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي قبل أن يهزم إسبانيا في نهائي النسخة الثانية للبطولة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.

وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس.

وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر.

المصرى اليوم

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