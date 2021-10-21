الأهلى يتحدى إنبى فى بطولة الجمهورية 2003

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ يلتقي اليوم الخميس مع فريق إنبي، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم وهو يسعى لمواصلة الانتصارات في بطولة الجمهورية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والوصول للنقطة التاسعة، بهدف اقتناص صدارة الترتيب في وقت مبكر، ومن ثم المنافسة على اللقب.

ونجح أهلي ٢٠٠٣ خلال المباراة الماضية في تحقيق الفوز خارج ملعبه على حساب غزل المحلة، بستة أهداف دون مقابل، سجلها كل من رأفت خليل(هدفان)، ومحمد حمدي (هدفان)، وميدو نبيل ويوسف شريف بهدف واحد لكليهما.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٦ نقاط من الفوز في مباراتين، على حساب الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، مسجلًا ٩ أهداف، مقابل هدفين في مرماه.

وعقب مواجهة إنبي اليوم، يخرج أهلي ٢٠٠٣ لمواجهة المقاولون العرب، الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ كل من سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبدالخالق إخصائي التدليك.