عودة ثلاثي الأهلى أمام بطل النيجر بعد غيابهم فى مباراة الذهاب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استعاد فريق الأهلى جهود الثلاثي حسين الشحات ومحمود وحيد ومجدي أفشة قبل خوض مباراته امام الحرس الوطنى بطل النيجر المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الشحات ووحيد قد غابا عن مباراة الذهاب أمام بطل النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث عانى الشحات من الإصابة بشد في العضلة الضامة، بينما اشتكى وحيد من الإصابة بجزع في الرباط الداخلى للركبة، فضلا عن عودة مجدي أفشة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها بعد زفافه.

ووفقا للدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، حسين الشحات انتظم في جزء كبير من التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثانى على التوالى أمس الأربعاء بعد مشاركته في جزء من المران الأخير.

وأوضح أبوعبلة أن حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، حيث تعافى من إصابته بشد في العضلة الضامة وشارك في التدريبات الجماعية تدريجيًّا بشكل جيد دون شكوى طبية.

فيما أكد أبوعبلة أن وحيد بدأ في التعافي من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وسوف ينتظم بشكل أكبر في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.