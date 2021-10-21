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يد الأهلى فى مواجهة جديدة أمام الطيران في بطولة الدورى

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يد الأهلى فى مواجهة جديدة أمام الطيران في بطولة الدورى يد الأهلى فى مواجهة جديدة أمام الطيران في بطولة الدورى

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الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي يلتقي اليوم الخميس مع فريق الطيران، في إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء، على صالة الإنتاج الحربي، ويسعى «رجال يد الأهلي» للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، فيما تقام مباراة المرتبط للشباب بين الفريقين في الخامسة عصر اليوم.

وشهدت تدريبات «رجال يد الأهلي» الأخيرة عودة عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق للمشاركة بشكل جماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، ليعلن جاهزيته للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

واجتاز كاستيلو برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له منذ تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة، حيث خضع لفحص طبي أخير قبل أن يعود إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وكانت مباريات «رجال يد الأهلي» الأخيرة قد شهدت عودة محسن رمضان بعد تعافيه من الإصابة بشرخ في الكوع خلال مشاركته في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت في المغرب وتوج الأهلي بلقبها.

المصرى اليوم

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