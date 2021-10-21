إخماد حريقين بمركزي سمالوط والمنيا دون أضرار بشرية

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أخمد فريق الحماية المدنية بالمنيا، حريقين اثنين نشبا بمخزن خردة في مركز المنيا، وداخل سور مستشفي بمركز سمالوط، دون أضرار بشرية.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريقين اثنين في منطقتين، الأول بمخزن خردة بشارع مضرب الأرز، غرب مدينة المنيا. والثاني داخل سور مستشفي الشريعي، بمركز بني مزار، لأسباب مجهولة.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريقين دون خسائر بشرية، بينما تسبب في خسائر بالممتلكات.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري التعرف على أسباب الحريق .