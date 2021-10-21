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أطفال مسيحيون يوزعون حلوى المولد على زملائهم المسلمين.. ويلتقطون الصور في «برواز المحبة» بالمنيا (صور)

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أطفال مسيحيون يوزعون حلوى المولد على زملائهم المسلمين.. ويلتقطون الصور في «برواز المحبة» بالمنيا (صور) أطفال مسيحيون يوزعون حلوى المولد على زملائهم المسلمين.. ويلتقطون الصور في «برواز المحبة» بالمنيا (صور)

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في أجواء تسودها المحبة، قررت مدرسة سان مارك بالمنيا الجديدة في محافظة المنيا، الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، بطريقة تفاعلية بين تلاميذها داخل الفصول، بتبادل حلوي المولد بشكل مختلف.

كيرلس هاني وسيلينا سامح.. تلميذان بالمدرسة بادرا بالمشاركة في توزيع الحلوى على كل زملائهم، ومع كل قطعة حلوي، يتبادل الصغار التهاني والتقاط الصور.

وقالت هيام غطاس، مدير المدرسة: «فكرنا أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي بين أطفالنا، فهم من يهادون بعضهم البعض، وليس المعلمون، لنغرس فيهم أنهم الأبقى لبعض دائما، فوقفت المعلمات في كل فصل تحمل طبق مملوء بالحلوى ويقوم بالتوزيع طفل مسيحي من كل فصل على باقي زملائه».

وتابعت مديرة المدرسة: «في النهاية يجتمع أطفال الفصل جميعهم داخل برواز للتصوير تم إعداده للاحتفال بالمولد، ويلتقطون صورة جماعية داخل إطار المحبة كما اطلقنا عليه، ويحدهم من اليمين حصان ومن اليسار عروسة».

اطفال يوزعون حلوى المولد علي زملائهم ويلتقطون الصور في برواز المحبة بالمنيا
اطفال يوزعون حلوى المولد علي زملائهم ويلتقطون الصور في برواز المحبة بالمنيا
اطفال يوزعون حلوى المولد علي زملائهم ويلتقطون الصور في برواز المحبة بالمنيا
اطفال يوزعون حلوى المولد علي زملائهم ويلتقطون الصور في برواز المحبة بالمنيا
اطفال يوزعون حلوى المولد علي زملائهم ويلتقطون الصور في برواز المحبة بالمنيا

المصرى اليوم

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