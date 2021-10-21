«تذكرتي» تحدد 4 شروط لدخول الجماهير مباريات الدورى الممتاز

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أعلنت شركة تذكرتي شروط حضور الجماهير لمباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، والذي ينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.

كان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أعلن الحصول على الموافقات لحضور الجماهير في المباريات بواقع 1000 مشجع لكل فريق في كل مباراة.

واستقرت لجنة الأندية على الاشتراطات التاليه لحضور الجماهير:

- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن للمشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة مع أول تذكرة يقوم بشرائها.

- تم حذف من كان عمره أقل من 16 عاما في عامي 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا، حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.