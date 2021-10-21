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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس 21-10-2021 التصنيف الشهري لمنتخبات العالم، والذي شهد تقدم منتخب مصر الأول 4 مراكز بالتواجد في المركز الـ 44 عالميًا، والخامس عربيًا، وفي المركز السادس على مستوى أفريقيا.

وبالرغم من تقدم منتخب مصر لـ 4 مراكز إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة.

وبذلك سيكون منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، إلا في حالة الفوز في جميع المباريات القادمة في التصفيات وفي بطولة كأس العرب الغير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن المباريات خارج الأجندة الدولية يتم احتسابها في التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة في الأجندة، مع خسارة نيجيريا لبعض النقاط حتى نتمكن من احتلال المركز الخامس.

وخاض المنتخب الوطنى مباراتين فى شهر أكتوبر أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.

وجاء ترتيب المنتخبات الأفريقية على النحو التالي:

السنغال (20)- تونس (27)- المغرب (29) - الجزائر (30)- نيجيريا (36)- مصر (48)- غانا (52)- كوت ديفوار (53) - الكاميرون (54) - مالي (57).

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي، وجاءت بعدها البرازيل (المركز الثاني)، فرنسا (المركز الثالث)، إيطاليا (المركز الرابع)، إنجلترا (المركز الخامس)، الأرجنتين (المركز السادس)، إسبانيا (المركز السابع)، البرتغال (المركز الثامن)، المكسيك (المركز التاسع)، الدنمارك (المركز العاشر).

فيما جاء ترتيب المنتخبات العربية كالتالي:

تونس (27)- المغرب (29) - الجزائر (30)- المغرب (33)- مصر (44) - قطر (43)- السعودية (49) - الإمارات (71)- العراق (72)- عمان (78)- سوريا (81).

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