وزير الري يتابع إزالة التعديات على «نيل الجيزة» بالتعاون مع المحافظة

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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، واللواء خالد الأعصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد عبدالسلام، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتي القاهره والجيزة، والمهندس ناصر البلاصي، رئيس الإدارة المركزية لاقليم صرف مصر الوسطى، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة.

واستعرض «عبدالعاطى» ومحافظ الجيزة موقف الحملات الموسعة الجارية حالياً لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بنطاق محافظة الجيزة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة وجهات الدولة المختلفة، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وقال وزير الري إنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، وسبل التنسيق بين الجانبين في المواقع المتداخلة مع الترع والمصارف ولاية وزارة الموارد المائية والرى، مثل تأهيل ترعة المنصورية وتغطية أجزاء منها، وتغطية مصرف المريوطية بطول ٦٠٠ متر في المسافة بين شارعى فيصل والهرم، ودراسة تطوير مصرف أبومسلم ومصرف ناهيا وترعة الإخلاص.

وأضاف «عبدالعاطي»، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروعات تأهيل الترع بمحافظة الجيزة، حيث أوضح الدكتور عبدالعاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ٥٩٣ كيلومتر من الترع حتي تاريخه، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٢٠٢ كيلومتر، وجارى العمل في ترع بأطوال ٣٣٥ كيلومتر، وجاري الطرح لأطوال ٥٦ كيلومتر.

وأوضح وزير الري أنه في إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق التحول لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، فقد تم حتى الآن التحول لإستخدام نظم الرى الحديث في زمام ٢١٠٠ فدان بنطاق محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سبق عقد العديد من ندوات التوعية بأهمية الرى الحديث في محافظة الجيزة وللتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.