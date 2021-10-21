«بن عيسى»: لابد من محاسبة المسؤولين عن أحداث «الطيونة» وإنهاء تحقيقات مرفأ بيروت

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أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان صحفي لها بخصوص الحادث الأخير المؤلم بلبنان، عن بالغ قلقها إزاء الاضطرابات المسلحة التي شهدتها منطقة «الطيونة» بالعاصمة بيروت، والتي أسفرت عن سقوط قتلى والجرحى من المدنيين، مطالبةً السلطات اللبنانية بتقديم مرتكبي الواقعة النكراء ضد المواطنين الأبرياء للعدالة، ومحاكمتهم لدرء أي محاولة لإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وقال المكاوي بن عيسى، الأمين العام للاتحاد، أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تتابع عن كثب تطورات الوضع المقلق في لبنان، وتعرب عن تعازيها الحارة لأسر ضحايا أحداث «الطيونة» متمنية للجرحى والمصابين أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وأكد «بن عيسى»، على أهمية الانتهاء من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، والإعلان عن نتائجها بشفافية للشعب اللبناني، داعيًا كافة الأطياف اللبنانية إلى ضبط النفس، والوحدة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار خاصة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.

وكانت لبنان شهدت مقتل 6 أشخاص، الخميس الماضي، خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة، بالعاصمة بيروت، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعي له حزب الله، وحركة أمل، للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ حيث يتهمونه بتوجيه التحقيق وجهات سياسية.